На «Нижнекамскнефтехиме» после ЧП остановили около 6% производства

Напомним, днём 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошёл взрыв. Погибли два человека. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились 68 пострадавших. 21 человек госпитализирован, из них пятеро — в тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. По версии ведомства, хлопок произошёл в одном из цехов в ходе технологического процесса. На месте работают 19 бригад скорой помощи, ожидается прибытие ещё шести из Набережных Челнов. Координацию медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.