Над Крымом потеряна связь с самолетом Ан-26

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 потеряна во время планового перелета над Крымом, судьба экипажа и пассажиров неизвестна. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«31 марта около 18:00 мск при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Поражающего воздействия по самолету не было», — сказали там.

В ведомстве отметили, что «в предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы». «Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров в настоящее время неизвестна», — уточнили там.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше