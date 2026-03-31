Минздрав назвал число пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске

Количество пострадавших в результате взрыва и пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» продолжает расти.
По данным на текущий момент, за медицинской помощью обратились 68 человек, 21 из них госпитализирован. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в Нижнекамск спецбортом МЧС направлена сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф.
Ранее стало известно о гибели шести сотрудников предприятия. По данным источников, все погибшие работали в одну смену в цехе, где произошел взрыв. Среди пострадавших — трое спасателей, прибывших на место первыми. Общее число пострадавших достигло 72 человек, четверо из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Пожар, охвативший более двух тысяч квадратных метров, локализован. Спасатели привлекли к тушению более 60 человек и 19 единиц техники. Возгоранию был присвоен максимальный уровень сложности.
Взрывной волной повреждены ближайшие жилые дома: в квартирах выбиты стекла, на оконных рамах появились трещины. Администрация города открыла горячую линию для приема заявлений от жителей о повреждении имущества.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. По официальным данным, угрозы для экологической обстановки и здоровья населения нет.
Ранее сообщалось, что самолёт Ил-76 МЧС России направился в Нижнекамск для эвакуации пострадавших в Москву.
