Над Крымом потеряли связь с военным самолётом Ан-26

Во время планового перелета самолет Ан-26 перестал выходить на связь.

Источник: Комсомольская правда

Военно-транспортный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в небе над Крымом. Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел во время планового перелета.

Судьба людей, находившихся на борту, остается неизвестной.

В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел 31 марта около 18:00 по мск во время планового перелета над полуостровом. Связь с Ан-26 была утеряна, однако никакого поражающего воздействия на самолет не оказывалось.

«В предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы», — сказали в Минобороны. Ранее KP.RU писал о схожем инциденте в Турции. Тогда частный самолет пропал с радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога. Кроме этого, шведский самолет-разведчик начал вести наблюдение у границ Санкт-Петербурга после нападения украинских БПЛА на порт Усть-Луга.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше