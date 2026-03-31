Над Крымом потеряли связь с военным самолётом Ан-26

Военно-транспортный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в небе над Крымом. Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел во время планового перелета.
Судьба людей, находившихся на борту, остается неизвестной.
В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел 31 марта около 18:00 по мск во время планового перелета над полуостровом. Связь с Ан-26 была утеряна, однако никакого поражающего воздействия на самолет не оказывалось.
«В предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы», — сказали в Минобороны.