Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о смерти женщины у косметолога в Москве

Председатель Следственного комитета РФ поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти женщины во время косметологической процедуры в столице. Об этом сообщили во вторник, 31 марта, в пресс-службе СК России.
В соцмедиа написали, что в косметологическом салоне в Москве во время процедуры умерла 58-летняя женщина. По предварительной информации, состояние пациентки ухудшилось после введения анестезии. Согласно публикации, салон давно имеет сомнительную репутацию: клиенты много раз жаловались на непрофессионализм сотрудников, антисанитарию и устаревшее оборудование.
— По данному факту возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Москвичка Анна, погибшая в косметологической клинике на Новослободской улице в Москве, планировала сделать в центре липосакцию в области живота. Об этом ранее сообщили в Telegram-канале Shot.
После гибели москвички правоохранители начали доследственную проверку. Ее ход контролирует столичная прокуратура. Следователи побывали в клинике, они изъяли необходимую документацию.