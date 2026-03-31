Минобороны: Над Крымом потеряли связь с военно-транспортным самолетом Ан-26

26 марта самолет авиакомпании Air Serbia вылетел из сербского Белграда в Петербург, но ему пришлось вернуться обратно из-за ограничений на прием рейсов в аэропорту Пулково. 27 марта пилоты повторили попытку, но снова не смогли сесть в Питере и отправились на дозаправку в Хельсинки, столицу Финляндии. Позднее пассажирам сообщили, что у судна возникли проблемы с двигателем и ему требуется ремонт, после чего разместили их в терминале финской авиагавани и предоставили питание.