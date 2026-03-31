Минобороны: Над Крымом потеряли связь с военно-транспортным самолетом Ан-26

Потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 над Крымом, судьба экипажа неизвестна. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в Министерстве обороны России.
— Около 18:00 при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Поражающего воздействия по воздушному судну не было, уточнили в Минобороны. В настоящее время в предполагаемый район происшествия направили поисково-спасательные группы.
— Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров неизвестна, — добавили в ведомстве.
