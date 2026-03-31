В Херсонской области создатель фиктивной автошколы обманул почти 80 человек

Злоумышленник получил от граждан свыше 3,4 млн рублей.

ГЕНИЧЕСК, 31 марта. /ТАСС/. Прокуратура Херсонской области утвердила обвинительное заключение и направила в Генический районный суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Крыма о мошенничестве в размере свыше 3,4 млн рублей. Обвиняемый создал в регионе фиктивную автошколу и получал с людей деньги за обучение, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По версии следствия, в период с октября 2023 года по октябрь 2025 года обвиняемый организовал в г. Геническе Херсонской области работу автошколы, а также создал обособленные подразделения организации в иных населенных пунктах региона, которые не зарегистрировал в установленном законом порядке. В течение двух лет он получал денежные средства, перечисленные курсантами автошколы за обучение, не намереваясь при этом исполнить обязательства по выдаче свидетельств о профессии водителя. Получив от 79 граждан свыше 3,4 млн рублей, обвиняемый не организовал предоставление в экзаменационное подразделение ГАИ списка лиц, прошедших обучение в автошколе, а также не внес сведения в специальный федеральный реестр», — сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что потерпевших не допустили к сдаче экзамена и лишили возможности получения водительского удостоверения. В целях обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемого стоимостью более 8 млн рублей наложен арест. Преступление расследовано следователем СК. Уголовное дело направлено прокуратурой в Генический районный суд для рассмотрения по существу.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше