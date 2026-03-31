В Херсонской области создатель фиктивной автошколы обманул почти 80 человек

«По версии следствия, в период с октября 2023 года по октябрь 2025 года обвиняемый организовал в г. Геническе Херсонской области работу автошколы, а также создал обособленные подразделения организации в иных населенных пунктах региона, которые не зарегистрировал в установленном законом порядке. В течение двух лет он получал денежные средства, перечисленные курсантами автошколы за обучение, не намереваясь при этом исполнить обязательства по выдаче свидетельств о профессии водителя. Получив от 79 граждан свыше 3,4 млн рублей, обвиняемый не организовал предоставление в экзаменационное подразделение ГАИ списка лиц, прошедших обучение в автошколе, а также не внес сведения в специальный федеральный реестр», — сказано в сообщении.