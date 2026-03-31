СК России взял на контроль расследование взрыва на предприятии в Нижнекамске

Ранее KP.RU сообщал, что на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошел взрыв. После вспыхнул пожар на площади около 1500 кв.м. В результате происшествия погибли три человека, еще более 70 человек получили ранения. Причиной взрыва стало воспламенение газовой смеси.