СК России взял на контроль расследование взрыва на предприятии в Нижнекамске

Бастрыкин поставил расследование взрыва в Нижнекамске на контроль в СК России.

Источник: Комсомольская правда

Ход расследования уголовного дела по происшествию на предприятии в Нижнекамске взят под контроль центральным аппаратом Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан Владимиру Липскому представить оперативный доклад о следственных действиях.

«Ход дальнейшего расследования поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Оно связано с нарушением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте в Нижнекамске.

Ранее KP.RU сообщал, что на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошел взрыв. После вспыхнул пожар на площади около 1500 кв.м. В результате происшествия погибли три человека, еще более 70 человек получили ранения. Причиной взрыва стало воспламенение газовой смеси.