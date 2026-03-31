СК России взял на контроль расследование взрыва на предприятии в Нижнекамске

Ход расследования уголовного дела по происшествию на предприятии в Нижнекамске взят под контроль центральным аппаратом Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан Владимиру Липскому представить оперативный доклад о следственных действиях.
«Ход дальнейшего расследования поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается. Оно связано с нарушением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте в Нижнекамске.
Ранее KP.RU сообщал, что на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошел взрыв. После вспыхнул пожар на площади около 1500 кв.м. В результате происшествия погибли три человека, еще более 70 человек получили ранения. Причиной взрыва стало воспламенение газовой смеси.