МЧС: При тушении пожара в Нижнекамске погиб огнеборец

Пожарный Марат Назипов погиб во время тушения возгорания на «Нижнекамскнефтехиме».

Источник: Комсомольская правда

При пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» погиб один огнеборец, трое пострадали. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС России.

«Сегодня при исполнении служебного долга трагически погиб пожарный 29-й пожарной части — командир отделения Марат Назипов», — рассказали в пресс-службе министерства.

В ведомстве уточнили, что в ходе поисково-спасательных работ и ликвидации пожара травмы получили еще трое пожарных, также служащих в этой же части.

Ранее KP.RU информировал, что пожар на производстве произошёл 31 марта. По предварительной версии, причиной возгорания стал технологический сбой. При этом ударной волной в домах, расположенных поблизости, были выбиты окна. К вечеру 31 марта пожарным удалось локализовать возгорание. В тушении огня были задействованы более 150 специалистов и 54 единицы техники.