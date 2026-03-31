МЧС: При тушении пожара в Нижнекамске погиб огнеборец

Ранее KP.RU информировал, что пожар на производстве произошёл 31 марта. По предварительной версии, причиной возгорания стал технологический сбой. При этом ударной волной в домах, расположенных поблизости, были выбиты окна. К вечеру 31 марта пожарным удалось локализовать возгорание. В тушении огня были задействованы более 150 специалистов и 54 единицы техники.