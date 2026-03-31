Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб при ударе FPV-дрона ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«При очередной атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, инцидент произошёл в селе Почаево Грайворонского округа. Он уточнил, что FPV-дрон сдетонировал, и мужчина получил ранения, от которых скончался на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Губернатор отметил, что ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой. Он указал на продолжающиеся атаки с использованием беспилотников.

Ранее в Белгородской области при атаках беспилотников пострадали четыре человека. Удары пришлись по автомобилям в разных населённых пунктах. В селе Казинка ранения получил глава территориальной администрации, у него зафиксировали повреждение кисти. В Шебекино дроны дважды атаковали транспорт, один из водителей получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу. Ещё одна пострадавшая — жительница посёлка Разумное, её госпитализировали с баротравмой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше