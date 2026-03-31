Площадь возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» составила до 1 тысячи «квадратов»

Ранее глава нефтегазохимической компании «Сибур» Михаил Карисалов сообщил, что на предприятии «Нижнекамскнефтехим» было остановлено около 6% объёма производства, что соответствует 180 тысячам тонн продукции. Напомним, днём 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошёл взрыв. Погибли два человека. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились 68 пострадавших. 21 человек госпитализирован, из них пятеро — в тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.