Основателю ЧВК Марущенко предъявили обвинение в вымогательстве и убийстве

Следственный комитет России и ФСБ проводят расследование в отношении частной военной компании «Ястреб» и ее основателя Алексея Марущенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Марущенко и несколько его соратников, пишет СМИ, находятся в СИЗО. Издание отмечает, что в рамках расследования рассматриваются обвинения в убийстве, вымогательстве, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
По версии следствия, заплатившие большие суммы за контракт с ЧВК новобранцы рассчитывали на лучшие условия службы. Однако жертвами обмана стали 95 человек.
Контрактникам якобы предлагали деньги «за содействие» в поступлении на службу в ЧВК, на покупку имущества и помощь семьям погибших. Следствие уточняет, что эти средства присвоили организаторы ОПГ. В результате многомиллионной аферы обвиняемым предъявлено обвинение в мошенничестве.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники пользуются беспокойством родственников участников СВО о судьбе своих близких. Аферисты выдумывают истории о ранениях, наградах и выплатах, чтобы завоевать доверие людей и украсть у них средства.