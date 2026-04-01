Буданову* предъявили обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах

Напомним, что в ночь на 1 января несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины нанесли удары по зданию кафе и гостинице в прибрежном населённом пункте Хорлы Херсонской области, где находились мирные жители, встречавшие Новый год. Число погибших достигло 29 человек. Общее количество пострадавших составило не менее 60 человек. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о теракте и начали расследование обстоятельств произошедшего.