Подросток в Ростове-на-Дону зарезал свою бабушку из-за поручений по дому

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, которого обвиняют в нападении на свою бабушку. Об этом во вторник, 31 марта, сообщило СУ СК России по региону.

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, которого обвиняют в нападении на свою бабушку. Об этом во вторник, 31 марта, сообщило СУ СК России по региону.

— Инцидент произошел в июле прошлого года в квартире дома в Советском районе. Подросток поссорился с 66-летней бабушкой, взял два ножа и несколько раз ударил ими пенсионерку. Ее экстренно доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, — сказано в Telegram-канале ведомства.

По факту произошедшего в отношении подростка возбудили уголовное дело. По версии следователей, причиной агрессии юноши стали поручения от бабушки по дому.

Материалы расследования направили в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить до 15 лет тюрьмы.

3 марта Наро-Фоминский городской суд продлил срок ареста жительнице Апрелевки по фамилии Клементьева, которая в ноябре 2025 года задушила платком свою бабушку. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.