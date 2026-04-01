Подросток в Ростове-на-Дону зарезал свою бабушку из-за поручений по дому

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, которого обвиняют в нападении на свою бабушку. Об этом во вторник, 31 марта, сообщило СУ СК России по региону.
— Инцидент произошел в июле прошлого года в квартире дома в Советском районе. Подросток поссорился с 66-летней бабушкой, взял два ножа и несколько раз ударил ими пенсионерку. Ее экстренно доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, — сказано в Telegram-канале ведомства.
По факту произошедшего в отношении подростка возбудили уголовное дело. По версии следователей, причиной агрессии юноши стали поручения от бабушки по дому.
Материалы расследования направили в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить до 15 лет тюрьмы.
