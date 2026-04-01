После пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» госпитализировали 21 человека

После пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» за помощью к врачам обратились 68 человек. Из них 21 госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил генеральный директор завода Марат Фаляхов.
— На сегодняшнюю минуту пожар локализован. Ведется взаимодействие со службами оперативного реагирования, — рассказал он.
Председатель правления, гендиректор «Сибур», куда входит «Нижнекамскнефтехим», Михаил Карисалов отметил, что «первейший фокус сейчас на пострадавших людях, работе с ними, с родственниками». По его словам, вместе с руководителем предприятия они будут находиться в больнице на связи с врачами. Он уточнил, что большая часть обратившихся к медикам получили небольшие порезы и ушибы, передает РБК.
— В больницах сейчас находится 21 человек. Это сотрудники предприятия и подрядных организаций, которые проводили ремонтные и строительные работы, — сообщил Карисалов.
Один пожарный погиб и еще трое пострадали во время тушения возгорания на заводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Взрыв и возгорание на «Нижнекамскнефтехиме» произошли во время ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Об этом ранее сообщили в пресс-службе группы компаний «Сибур», которой принадлежит завод.
Днем 31 марта мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о взрыве на предприятии «Нижнекамскнефтехим» и последующей локализации очага возгорания, которое возникло после хлопка.