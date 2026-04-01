При ликвидации ЧП в Нижнекамске погиб 27-летний пожарный Марат Назипов

Согласно уточнённой информации, 27-летний пожарный прибыл на место вызова и незамедлительно приступил к тушению возгорания и эвакуации людей. В этот момент прогремел внезапный взрыв, в результате которого он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Ещё трое сотрудников того же подразделения пострадали в ходе проведения поисково-спасательных работ и ликвидации огня.
«МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким Марата Назипова. Светлая память о нём будет сохранена в сердцах всех, кто знал его как самоотверженного и преданного своему делу профессионала», — добавили в ведомстве.
Ранее глава нефтегазохимической компании «Сибур» Михаил Карисалов сообщил, что на предприятии «Нижнекамскнефтехим» было остановлено около 6% объёма производства, что соответствует 180 тысячам тонн продукции. Напомним, днём 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошёл взрыв. Погибли два человека. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились 68 пострадавших. 21 человек госпитализирован, из них пятеро — в тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.
