Суд в Петербурге обязал хозяйку собаки заплатить миллион покалеченному ребенку

Женщина в Ленинградской области заплатит за нападение своей собаки на девятилетнюю девочку. Об этом во вторник, 31 марта, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Женщина в Ленинградской области заплатит за нападение своей собаки на девятилетнюю девочку. Об этом во вторник, 31 марта, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел на частном подворье в Приозерском районе. Собака, которая принадлежала местной жительнице, бросилась на ребенка в отсутствие хозяйки.

Девочка получила множественные раны лица, туловища и конечностей. В результате на ее лице у остались неизгладимые рубцы. Она перенесла несколько операций и нуждается в дальнейшем лечении.

Прокурор подал иск к владелице собаки о компенсации морального вреда и расходов на медицинскую помощь. Приморский районный суд Петербурга поддержал требования и взыскал с ответчицы 700 тысяч рублей за моральный вред и 489 тысяч рублей на лечение девочки.

Хозяйку питбуля, который покусал четырехлетнего мальчика, гулявшего с отцом в Москве на Суздальской улице, доставили в отдел МВД России. Об этом 20 марта сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что мальчик, которого покусал питбуль, находится в удовлетворительном состоянии.

