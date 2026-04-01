Суд в Петербурге обязал хозяйку собаки заплатить миллион покалеченному ребенку

Женщина в Ленинградской области заплатит за нападение своей собаки на девятилетнюю девочку. Об этом во вторник, 31 марта, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Инцидент произошел на частном подворье в Приозерском районе. Собака, которая принадлежала местной жительнице, бросилась на ребенка в отсутствие хозяйки.
Девочка получила множественные раны лица, туловища и конечностей. В результате на ее лице у остались неизгладимые рубцы. Она перенесла несколько операций и нуждается в дальнейшем лечении.
Прокурор подал иск к владелице собаки о компенсации морального вреда и расходов на медицинскую помощь. Приморский районный суд Петербурга поддержал требования и взыскал с ответчицы 700 тысяч рублей за моральный вред и 489 тысяч рублей на лечение девочки.
Хозяйку питбуля, который покусал четырехлетнего мальчика, гулявшего с отцом в Москве на Суздальской улице, доставили в отдел МВД России. Об этом 20 марта сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что мальчик, которого покусал питбуль, находится в удовлетворительном состоянии.