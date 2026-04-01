Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнекамске при тушении возгорания на заводе погиб пожарный

Один пожарный погиб и еще трое пострадали в ходе тушения пожара на производстве в Нижнекамске.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнекамске при ликвидации пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» погиб один сотрудник пожарной службы, еще трое получили травмы. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС России, уточнив, что трагедия произошла во время выполнения служебных обязанностей.

Погибшим оказался 27-летний командир отделения 29-й пожарной части Марат Назипов. Он прибыл на место в составе дежурного караула и начал развертывание сил для тушения возгорания и проведения спасательных работ. В этот момент произошел внезапный взрыв, который привел к смертельным травмам. Его коллеги из той же части также пострадали в ходе операции.

Назипов начал службу после окончания Нижнекамского политехнического колледжа в 2021 году и за несколько лет прошел путь до командира отделения. В ведомстве отметили его профессионализм и опыт в борьбе с пожарами. В МЧС выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее в Муйском районе Бурятии на руднике произошло обрушение породы — в результате инцидента погиб рабочий.