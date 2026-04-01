В Нижнекамске при тушении возгорания на заводе погиб пожарный

В Нижнекамске при ликвидации пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» погиб один сотрудник пожарной службы, еще трое получили травмы. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС России, уточнив, что трагедия произошла во время выполнения служебных обязанностей.
Погибшим оказался 27-летний командир отделения 29-й пожарной части Марат Назипов. Он прибыл на место в составе дежурного караула и начал развертывание сил для тушения возгорания и проведения спасательных работ. В этот момент произошел внезапный взрыв, который привел к смертельным травмам. Его коллеги из той же части также пострадали в ходе операции.
Назипов начал службу после окончания Нижнекамского политехнического колледжа в 2021 году и за несколько лет прошел путь до командира отделения. В ведомстве отметили его профессионализм и опыт в борьбе с пожарами. В МЧС выразили соболезнования семье и близким погибшего.
Ранее в Муйском районе Бурятии на руднике произошло обрушение породы — в результате инцидента погиб рабочий.