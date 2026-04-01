Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипаж и пассажиры Ан-26, с которым была потеряна связь в Крыму, погибли

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Найдено место крушения Ан-26, с которым была потеряна связь в Крыму, шесть членов экипажа и 23 пассажира погибли, предварительная причина катастрофы — техническая неисправность, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — говорится в сообщении.

Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность. На месте крушения работает комиссия Минобороны.

Связь с с военно-транспортным Ан-26 была потеряна накануне около 18.00 мск. Самолет выполнял плановый перелет над Крымо. Как сообщали в Минобороны, поражающего воздействия по борту не было.

