Экипаж и пассажиры пропавшего в Крыму самолёта Ан-26 погибли

Место катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 найдено. В результате происшествия погибли 29 человек: 23 пассажира и 6 членов экипажа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, 6 членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — уточнили в ведомстве.
По данным военного ведомства, катастрофа произошла из-за технической неисправности, внешнего воздействия на самолет не зафиксировано. На месте работают специалисты комиссии Минобороны.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше