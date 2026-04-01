Шесть членов экипажа и 23 пассажира погибли в катастрофе самолета Ан-26 в Крыму

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при полете над Крымом, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при полете над Крымом, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Поисково-спасательной группой было обнаружено место катастрофы Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли, — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что поражающего воздействия по судну не было, предварительной причиной катастрофы является техническая неисправность.

В настоящее время на месте катастрофы работает комиссия Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Ранее в Минобороны сообщили, что потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 над Крымом, судьба экипажа неизвестна. В предполагаемый район происшествия направили поисково-спасательные группы.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше