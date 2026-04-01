Место катастрофы самолета Ан-26 обнаружили, погибли 29 человек

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Место катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 обнаружено, погибли 29 человек, из которых 23 пассажира и 6 членов экипажа. Об этом сообщили в Минобороны России.
31 марта около 18:00 мск при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26.
«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, 6 членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — сказали там.
На месте катастрофы работает комиссия Минобороны России. Поражающего воздействия по самолету не было. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше