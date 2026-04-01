Шесть членов экипажа и 23 пассажира погибли в результате крушения Ан-26

«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолёта Ан-26. По докладу с места, 6 членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — уточнили в ведомстве.
Комиссия Минобороны России приступила к работе на месте катастрофы. По предварительным данным, поражающего воздействия на борт не оказывалось, причиной аварии стала техническая неисправность.
Ранее в ведомстве сообщили о потере связи с военно-транспортным самолётом Ан-26 над Крымом. Инцидент произошёл 31 марта около 18:00 мск. Поисково-спасательные группы были направлены в предполагаемый район происшествия. Борт выполнял плановый перелёт, судьба находившихся на борту тогда была неизвестна. В МО РФ уточнили, что поражающего воздействия по самолёту не было.
