Источник раскрыл обстоятельства крушения самолета Ан-26 в Крыму

Военно-транспортный самолет Ан-26, который потерпел крушение в Крыму, врезался в скалу. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил РИА Новости источник на месте происшествия.

— Воздушное судно врезалось в скалу, — цитирует его агентство.

Самолет Ан-26 потерпел крушение при полете над Крымом, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Об этом ранее сообщили в Министерстве обороны России. Уточняется, что поражающего воздействия по судну не было, предварительной причиной катастрофы является техническая неисправность.

В Минобороны до этого передали, что потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 над Крымом, судьба экипажа неизвестна. В предполагаемый район происшествия направили поисково-спасательные группы.

