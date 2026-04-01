Источник раскрыл обстоятельства крушения самолета Ан-26 в Крыму

Военно-транспортный самолет Ан-26, который потерпел крушение в Крыму, врезался в скалу. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил РИА Новости источник на месте происшествия.
Самолет Ан-26 потерпел крушение при полете над Крымом, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Об этом ранее сообщили в Министерстве обороны России. Уточняется, что поражающего воздействия по судну не было, предварительной причиной катастрофы является техническая неисправность.
В Минобороны до этого передали, что потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 над Крымом, судьба экипажа неизвестна. В предполагаемый район происшествия направили поисково-спасательные группы.