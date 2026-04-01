Названа предварительная причина крушения Ан-26 в Крыму

Источник на месте крушения сообщил РИА Новости, что военно-транспортный самолет Ан-26, разбившийся в Крыму, столкнулся со скалой.
Ранее в Министерстве обороны России информировали о катастрофе воздушного судна. По предварительным данным, все находившиеся на борту — шесть членов экипажа и 23 пассажира — погибли.
В качестве возможной причины называется техническая неисправность; признаков внешнего воздействия на самолет не обнаружено.
Ранее сообщалось, что истребитель F-35 ВВС США потерпел крушение в районе полигона.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше