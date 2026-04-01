Названа возможная причина крушения самолета Ан-26, в результате которого погибли 29 человек

ТАСС: Пропавший с радаров самолёт Ан-26 мог врезаться в скалу.

Источник: Комсомольская правда

Пропавший с радаров военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным, столкнулся со скалой. Об этом свидетельствуют данные с места катастрофы, пишет ТАСС. «Самолет врезался в скалу», — рассказал собеседник агентства.

Найдено место падения военно-транспортного самолета Ан-26, сообщили также в российском Минобороны. В результате катастрофы погибли 29 человек: 23 пассажира и 6 членов экипажа.

31 марта около 18:00 мск, в ходе планового полета над Крымским полуостровом, связь с самолетом Ан-26 была утеряна. При этом уточняется, что внешнего воздействия на борт оказано не было. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. К работе приступила комиссия военного ведомства. Ранее истребитель США F-35 разбился на полигоне в американском штате Невада.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
