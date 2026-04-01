Названа возможная причина крушения самолета Ан-26, в результате которого погибли 29 человек

31 марта около 18:00 мск, в ходе планового полета над Крымским полуостровом, связь с самолетом Ан-26 была утеряна. При этом уточняется, что внешнего воздействия на борт оказано не было. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. К работе приступила комиссия военного ведомства. Ранее истребитель США F-35 разбился на полигоне в американском штате Невада.