Силы ПВО и Черноморского флота отражают удар ВСУ по Севастополю, сбито 2 БПЛА

Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота РФ отражают удар украинских беспилотников по Севастополю. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, к настоящему времени уничтожено две воздушных цели.

Источник: Life.ru

Согласно данным Спасательной службы, гражданские объекты, расположенные в Севастополе, в результате атаки не пострадали.

Развожаев призвал местных жителей соблюдать меры безопасности, покинуть отрытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА», — предупредил губернатор.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы ПВО зафиксировали и уничтожили 18 украинских беспилотников в течение дня 31 марта, с 9:00 до 20:00 по московскому времени. Большинство из них, а именно 14 аппаратов, были сбиты над Белгородской областью, ещё по два дрона были уничтожены в небе над Брянской и Курской областями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше