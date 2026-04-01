На учебном полигоне в Неваде разбился истребитель F-35 ВВС США

Ранее в Минобороны РФ сообщили о потере связи с военно-транспортным самолётом Ан-26 над Крымом. Инцидент произошёл 31 марта около 18:00 мск. Поисково-спасательные группы были направлены в предполагаемый район происшествия. Борт выполнял плановый перелёт. Жертвами авиакатастрофы стали 29 человек — 23 пассажира и 6 членов экипажа. По предварительным данным, поражающего воздействия на борт не оказывалось, причиной аварии стала техническая неисправность.