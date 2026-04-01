В ФРГ военные США из авто забросали пиротехникой других участников движения

БЕРЛИН, 1 апреля. /ТАСС/. Молодые военнослужащие США из внедорожника забросали запрещенной на территории ФРГ пиротехникой проезжающие мимо автомобили на одной из федеральных трасс Германии. Об этом говорится в заявлении полиции города Кемнат.
Инцидент произошел 30 марта около 20:40 (21:40 мск). «Бдительный участник дорожного движения позвонил в полицию по номеру экстренной помощи. Он сообщил, что в районе Эрбендорфа на трассах B299 и B22 из внедорожника выбрасывали взрывающиеся петарды, в том числе целенаправленно в другие автомобили», — отметили в полиции. Транспортное средство следовало из Эрбендорфа по трассе B299 в направлении Прессата и далее в Графенвёр, местами с превышением безопасной скорости.
«Во время движения из машины через нерегулярные промежутки времени (всего около 20−30 раз) продолжали выбрасывать пиротехнику — как беспорядочно, так и прицельно в сторону встречного транспорта, а также в автомобиль позвонившего в полицию мужчины и его спутницы. В итоге подозрительный автомобиль был остановлен и досмотрен силами полиции в Графенвёре», — констатировали правоохранители.
В салоне, как отметили в полиции, находились трое американских военнослужащих в возрасте от 20 до 21 года. Внутри машины было обнаружено и изъято большое количество петард и фейерверков, запрещенных в Германии, а также значительный объем жидкостей для электронных сигарет. Эти предметы, по мнению правоохранителей, по всей видимости, были приобретены и импортированы из Чехии. Подозреваемые были переданы военной полиции США прямо на месте.
Полицейская инспекция Кемната взяла на себя расследование дела и по вопросу изъятых жидкостей взаимодействует с таможенной службой.