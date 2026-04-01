В ФРГ военные США из авто забросали пиротехникой других участников движения

В салоне, как отметили в полиции, находились трое американских военнослужащих в возрасте от 20 до 21 года. Внутри машины было обнаружено и изъято большое количество петард и фейерверков, запрещенных в Германии, а также значительный объем жидкостей для электронных сигарет. Эти предметы, по мнению правоохранителей, по всей видимости, были приобретены и импортированы из Чехии. Подозреваемые были переданы военной полиции США прямо на месте.