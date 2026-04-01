BNO News: в Неваде на тренировочном полигоне разбился истребитель F-35

Истребитель пятого поколения F-35, состоящий на вооружении США, потерпел крушение на учебном полигоне в штате Невада. Об инциденте сообщил портал BNO News.
По имеющимся данным, пилот успел катапультироваться до удара самолета о землю. В результате он получил лишь незначительные травмы и остался жив.
Причины произошедшего на данный момент не раскрываются. Дополнительная информация о деталях крушения и состоянии техники пока отсутствует.
