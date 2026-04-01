Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BNO News: в Неваде на тренировочном полигоне разбился истребитель F-35

Истребитель пятого поколения Вооруженных сил США F-35 разбился на учебном полигоне в штате Невада.

Источник: Аргументы и факты

Истребитель пятого поколения F-35, состоящий на вооружении США, потерпел крушение на учебном полигоне в штате Невада. Об инциденте сообщил портал BNO News.

По имеющимся данным, пилот успел катапультироваться до удара самолета о землю. В результате он получил лишь незначительные травмы и остался жив.

Причины произошедшего на данный момент не раскрываются. Дополнительная информация о деталях крушения и состоянии техники пока отсутствует.

Ранее военный вертолет, принадлежавший вооруженным силам Катара, потерпел крушение у берегов страны в результате технической неисправности.

