Экс-сотрудника Минфина РФ арестовали по делу о сексуальном насилии над ребенком

Пресненский районный суд Москвы арестовал экс-сотрудника Министерства финансов России Георгия Голованова. Это следует из материалов дела, опубликованных во вторник, 31 марта, на сайте столичных судов общей юрисдикции.
Бывшего чиновника обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, которое не достигло 14 лет (статья 132 УК России).
Согласно данным на сайте Минфина, Голованов ранее занимал должность замдиректора профильного департамента, занимающегося вопросами таможенной политики, регулирования рынков алкоголя и табака.
Следствие продолжается.
20 марта Шатурский городской суд отправил мужчину за решетку на 18 лет за изнасилование девочки. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области. Других подробностей дела не приводится.
До этого Наро-Фоминский вынес приговор мужчине за изнасилование девочки-подростка. Злоумышленника лишили свободы на 20 лет. Первую половину срока он проведет в тюрьме, а оставшуюся — в колонии строгого режима.