В Баварии американские военные забросали автомобилистов петардами

По данным правоохранителей, трое военнослужащих США в возрасте от 20 до 21 года ехали на белом внедорожнике Hyundai от Эрбендорфа в сторону Прессата, а затем до Графенвёра. Во время движения из машины выбрасывали зажжённые петарды в сторону других участников движения, в том числе во встречный поток.