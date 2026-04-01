Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7,7 км над уровнем моря

Ранее 29 марта в двух населённых пунктах Камчатки — посёлке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово — прошёл небольшой пеплопад из-за извержения вулкана Шивелуч. Образовавшееся облако потянулось в восточном направлении — к акватории Озёрного залива. Обычный ритм жизни местных жителей происшествие не нарушило, а звонков от граждан в единую дежурно-диспетчерскую службу округа не поступало.