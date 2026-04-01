Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7,7 км над уровнем моря

В Камчатском крае вулкан Шивелуч проявил активность. В результате был выброшен столб пепла, поднявшийся на 7,7 километра над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая службы РАН».

Источник: Life.ru

«Поверхностное событие продолжительностью 23 минуты, возможно сопровождавшее газо-пепловый выброс ~7700 ± 1530 м над уровнем моря», — говорится в сообщении. В связи с этим был объявлен код «Красный».

Ранее 29 марта в двух населённых пунктах Камчатки — посёлке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово — прошёл небольшой пеплопад из-за извержения вулкана Шивелуч. Образовавшееся облако потянулось в восточном направлении — к акватории Озёрного залива. Обычный ритм жизни местных жителей происшествие не нарушило, а звонков от граждан в единую дежурно-диспетчерскую службу округа не поступало.

