ВМС Британии сообщили об обстреле танкера у берегов Катара

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Танкер подвергся удару неизвестным снарядом в Персидском заливе у берегов Катара. Об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 17 морских милях к северу от Дохи, Катар. Офицер по безопасности сообщил, что танкер был поражен в левый борт неизвестным снарядом, в результате чего был поврежден корпус судна», — говорится в сообщении центра в X.
Отмечается, что экипаж судна находится в безопасности, воздействия на окружающую среду в результате инцидента нет.