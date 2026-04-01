Al Jadeed: в Бейруте при ударе Израиля погибли шесть ливанцев

В южной части Бейрута, в районе Джнах, в результате авиаудара израильских ВВС погибли как минимум шесть человек. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed, отметив, что спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, и число жертв может увеличиться.
По данным источника, ночью в городе прогремела серия мощных взрывов. Предварительно установлено, что удар пришелся по многоэтажному зданию, а также по кортежу из трех автомобилей, находившихся поблизости.
Существует предположение, что в этих транспортных средствах могли находиться представители шиитского движения «Хезболла». Официального подтверждения этой информации на данный момент нет, как и подробностей о возможных целях атаки.
Ранее сообщалось, что израильские истребители сымитировали звуки ударов над Бейрутом. Истребители, находясь в небе над столицей Ливана, несколько раз подряд преодолели звуковой барьер с небольшими интервалами.