Al Jadeed: в Бейруте при ударе Израиля погибли шесть ливанцев

В южной части Бейрута в результате авиаудара израильских ВВС погибли как минимум шесть человек.

Источник: Аргументы и факты

В южной части Бейрута, в районе Джнах, в результате авиаудара израильских ВВС погибли как минимум шесть человек. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed, отметив, что спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, и число жертв может увеличиться.

По данным источника, ночью в городе прогремела серия мощных взрывов. Предварительно установлено, что удар пришелся по многоэтажному зданию, а также по кортежу из трех автомобилей, находившихся поблизости.

Существует предположение, что в этих транспортных средствах могли находиться представители шиитского движения «Хезболла». Официального подтверждения этой информации на данный момент нет, как и подробностей о возможных целях атаки.

Ранее сообщалось, что израильские истребители сымитировали звуки ударов над Бейрутом. Истребители, находясь в небе над столицей Ливана, несколько раз подряд преодолели звуковой барьер с небольшими интервалами.