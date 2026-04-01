Al Jadeed: в Бейруте при ударе Израиля погибли шесть ливанцев

В южной части Бейрута, в районе Джнах, в результате авиаудара израильских ВВС погибли как минимум шесть человек. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed, отметив, что спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, и число жертв может увеличиться.