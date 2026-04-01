Обнаружено место катастрофы с самолётом Ан-26, в которой погибли 29 человек

Специалисты обнаружили место крушения военно-транспортного самолёта Ан-26, который выполнял плановый полёт над Крымом, в результате авиакатастрофы погибли 29 человек, проинформировали в пресс-службе Министерства обороны России.
Ранее сообщалось, что приблизительно в 18:00 по московскому времени связь с воздушным судном была потеряна. В район происшествия направились подразделения спасателей.
«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолёта Ан-26», — отметили в военном ведомстве.
Жертвами авиакатастрофы стали шесть членов экипажа и 23 пассажира. На месте падения самолёта работает комиссия Минобороны РФ. Поражающего воздействия не выявлено. Предварительной причиной крушения называется техническая неисправность.
Источник с места катастрофы, слова которого приводит ТАСС, рассказал, что Ан-26 врезался в скалу.
Напомним, в июле прошлого года под Тындой в Амурской области разбился самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», который направлялся из Благовещенска. Основной версией крушения Следственный комитет РФ назвал ошибку экипажа при определении высоты.