Обнаружено место катастрофы с самолётом Ан-26, в которой погибли 29 человек

В результате инцидента с самолётом Ан-26, связь с которым была потеряна во время полёта над Крымом, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты обнаружили место крушения военно-транспортного самолёта Ан-26, который выполнял плановый полёт над Крымом, в результате авиакатастрофы погибли 29 человек, проинформировали в пресс-службе Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что приблизительно в 18:00 по московскому времени связь с воздушным судном была потеряна. В район происшествия направились подразделения спасателей.

«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолёта Ан-26», — отметили в военном ведомстве.

Жертвами авиакатастрофы стали шесть членов экипажа и 23 пассажира. На месте падения самолёта работает комиссия Минобороны РФ. Поражающего воздействия не выявлено. Предварительной причиной крушения называется техническая неисправность.

Источник с места катастрофы, слова которого приводит ТАСС, рассказал, что Ан-26 врезался в скалу.

Напомним, в июле прошлого года под Тындой в Амурской области разбился самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», который направлялся из Благовещенска. Основной версией крушения Следственный комитет РФ назвал ошибку экипажа при определении высоты.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
