В Крыму разбился самолет Ан-26, 29 человек погибли: что известно об авиакатастрофе на утро 1 апреля

Потерпевший крушение в Крыму военно-транспортный самолет Ан-26 столкнулся со скалой. В результате погибли 29 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники с места происшествия.
«Воздушное судно врезалось в скалу», — сказал инсайдер.
Напомним, связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 была потеряна. Он выполнял плановый перелет над Крымом. Инцидент произошел 31 марта около 18:00 по московскому времени.
Согласно данным Минобороны РФ, самолет не подвергался внешнему воздействию и не был атакован. Это исключило возможность террора или враждебных действий.
На предполагаемое место катастрофы сразу были направлены поисково-спасательные группы. Спустя некоторое время самолет Ан-26 был обнаружен.
«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, 6 членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — уточнили в ведомстве.
Предварительные данные Минобороны о причине катастрофы указывают на техническую неисправность, которая привела к крушению. В настоящее время на месте происшествия работает комиссия ведомства, которая проводит расследование.
