Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму разбился самолет Ан-26, 29 человек погибли: что известно об авиакатастрофе на утро 1 апреля

Минобороны РФ: 29 человек погибли в результате крушения Ан-26 в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Потерпевший крушение в Крыму военно-транспортный самолет Ан-26 столкнулся со скалой. В результате погибли 29 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники с места происшествия.

«Воздушное судно врезалось в скалу», — сказал инсайдер.

Напомним, связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 была потеряна. Он выполнял плановый перелет над Крымом. Инцидент произошел 31 марта около 18:00 по московскому времени.

Согласно данным Минобороны РФ, самолет не подвергался внешнему воздействию и не был атакован. Это исключило возможность террора или враждебных действий.

На предполагаемое место катастрофы сразу были направлены поисково-спасательные группы. Спустя некоторое время самолет Ан-26 был обнаружен.

«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, 6 членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — уточнили в ведомстве.

Предварительные данные Минобороны о причине катастрофы указывают на техническую неисправность, которая привела к крушению. В настоящее время на месте происшествия работает комиссия ведомства, которая проводит расследование.

Ранее на юге Колумбии потерпел крушение военно-транспортный самолет Hercules C-130. Он принадлежал национальным ВВС. Авиакатастрофа произошла в момент взлета в Пуэрто-Легисамо. На борту находилось более ста военнослужащих, 66 из них погибли.

Также истребитель пятого поколения F-35 ВВС США разбился на учебном полигоне в штате Невада. Инцидент произошел к северо-востоку от населенного пункта Индиан-Спрингс на закрытой территории. Пилот успел катапультироваться и отделался легкими травмами.

Как сообщал KP.RU, легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области. Судно упало в Коломне. В результате происшествия погибли два человека. Перед падением экипаж успел подать сигнал бедствия.

На западе Ирана во время выполнения тренировочного полета разбился военный самолет. Воздушное судно упало в провинции Хамадан. В результате авиакатастрофы погиб один из пилотов.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше