Al Hadath: глава судебной власти Ирана был убит при атаке на Тегеран

Глава судебной системы Ирана, по предварительной информации, погиб в результате одного из авиаударов по Тегерану.

Источник: Аргументы и факты

Глава судебной системы Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи, по предварительной информации, погиб в результате одного из авиаударов по Тегерану. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, ссылаясь на собственные источники.

Согласно имеющимся данным, речь идет о гибели высокопоставленного иранского чиновника в столице страны. При этом подробности инцидента, включая обстоятельства удара и точное место происшествия, пока остаются неясными.

На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны иранских властей не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил предположение, что новый глава Ирана Моджтаба Хаменеи не погиб, но может находиться в критическом состоянии.

