UKMTO: у берегов Катара подвергся обстрелу танкер

Неизвестный снаряд попал в танкер, находящийся у берегов Катара в Персидском заливе, проинформировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).
Это произошло в 17 морских милях (примерно 31,4 километра) к северу от столицы страны, города Дохи.
«Офицер по безопасности сообщил, что танкер был поражен в левый борт неизвестным снарядом, в результате чего был поврежден корпус судна», — сказано в публикации на странице UKMTO в социальной сети X*.
В организации уточнили, что экипаж танкера сейчас находится в безопасности. Неблагоприятных последствий для окружающей среды удалось избежать.
Напомним, в ночь на 31 марта UKMTO сообщал, что у берегов Объединённых Арабских Эмиратов неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер, на котором после удара вспыхнул пожар. Судно подверглось обстрелу в 31 морской миле (54 километра) к северо-западу от Дубая.
