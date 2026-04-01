Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

UKMTO: у берегов Катара подвергся обстрелу танкер

Танкер получил повреждения в Персидском заливе у побережья Катара в результате попадания неизвестного снаряда.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестный снаряд попал в танкер, находящийся у берегов Катара в Персидском заливе, проинформировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

Это произошло в 17 морских милях (примерно 31,4 километра) к северу от столицы страны, города Дохи.

«Офицер по безопасности сообщил, что танкер был поражен в левый борт неизвестным снарядом, в результате чего был поврежден корпус судна», — сказано в публикации на странице UKMTO в социальной сети X*.

В организации уточнили, что экипаж танкера сейчас находится в безопасности. Неблагоприятных последствий для окружающей среды удалось избежать.

Напомним, в ночь на 31 марта UKMTO сообщал, что у берегов Объединённых Арабских Эмиратов неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер, на котором после удара вспыхнул пожар. Судно подверглось обстрелу в 31 морской миле (54 километра) к северо-западу от Дубая.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.