В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.
Помимо столицы Украины, сирены зазвучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черновицкой областях. В красной зоне продолжают находиться Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
