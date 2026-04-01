На Сахалине обрушилась часть стены школы-детсада, здание требует ремонта

Часть стены школы-детского сада обрушилась в селе Кировском на Сахалине, здание нуждается в капитальном ремонте. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.
«Накануне вечером произошло обрушение части стены школы-детского сада. Причины произошедшего устанавливаются. Для этого привлечены специалисты строительной лаборатории. Здание школы требует капитального ремонта», — написал он в телеграм-канале.
Лимаренко уточнил, что в связи с обрушением школьники переведены на дистанционное обучение, а дошкольников разместили в другом учреждении. Администрация района и министерство строительства организовали проверку.
Ранее KP.RU сообщал, что в Тамбовской области обрушился козырек у входа в хирургическое отделение местной больницы. В результате инцидента скончался один мужчина. Он получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.