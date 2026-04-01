Спецборт МЧС забрал из Нижнекамска 10 пострадавших после ЧП

Напомним, днём 31 марта на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошёл взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли два человека, общее число пострадавших достигло 72. В больницы госпитализировали около 20 человек, часть из них находилась в тяжёлом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным следствия, хлопок произошёл в цехе во время технологического процесса. На месте работали 19 бригад скорой помощи, дополнительно направлялись медики из Набережных Челнов. Координацию оказания помощи осуществлял Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.