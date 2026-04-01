28 млн за фиктивные работы: директор стройфирмы в Бурятии стал фигурантом дела

Генеральный директор строительной компании в Бурятии стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество после подачи актов на сотни миллионов рублей, сообщает прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, в декабре 2025 года руководитель организации направил в казначейство документы о выполненных работах по реконструкции здания под Центр креативных индустрий. Общая сумма заявленных работ превысила 236 млн рублей.
Проверка показала, что часть указанных объемов фактически не выполнена. Речь идет более чем о 28 млн рублей, включенных в отчетную документацию без подтверждения выполненных работ.
Контракт между Управлением капитального строительства Республики Бурятия и коммерческой организацией был заключен в 2024 году. Он предусматривал капитальный ремонт здания под размещение Центра креативных индустрий. Общая стоимость соглашения превышает 1 млрд рублей.
По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Расследование находится на контроле прокуратуры.
