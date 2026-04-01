Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

28 млн за фиктивные работы: директор стройфирмы в Бурятии стал фигурантом дела

Генеральный директор строительной компании в Бурятии стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество после подачи актов на сотни миллионов рублей, сообщает прокуратура республики.

По данным надзорного ведомства, в декабре 2025 года руководитель организации направил в казначейство документы о выполненных работах по реконструкции здания под Центр креативных индустрий. Общая сумма заявленных работ превысила 236 млн рублей.

Проверка показала, что часть указанных объемов фактически не выполнена. Речь идет более чем о 28 млн рублей, включенных в отчетную документацию без подтверждения выполненных работ.

Контракт между Управлением капитального строительства Республики Бурятия и коммерческой организацией был заключен в 2024 году. Он предусматривал капитальный ремонт здания под размещение Центра креативных индустрий. Общая стоимость соглашения превышает 1 млрд рублей.

По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Расследование находится на контроле прокуратуры.

