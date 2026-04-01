Спецборт МЧС эвакуирует из Нижнекамска десять пострадавших при взрыве

Десять пострадавших при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим» были эвакуированы в Москву на борту самолета МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву с пострадавшими при происшествии в Нижнекамске. Всего в медицинские учреждения столицы будет доставлено 10 человек», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что эвакуированных сопровождают врачи аэромобильного отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России.
Ранее KP.RU сообщал, что на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошел мощный взрыв. Он спровоцировал пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Трагедия унесла жизни трех человек, еще более 70 получили ранения. Причиной взрыва стало воспламенение газовой смеси в одном из цехов.