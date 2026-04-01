Спецборт МЧС эвакуирует из Нижнекамска десять пострадавших при взрыве

Ранее KP.RU сообщал, что на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошел мощный взрыв. Он спровоцировал пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Трагедия унесла жизни трех человек, еще более 70 получили ранения. Причиной взрыва стало воспламенение газовой смеси в одном из цехов.