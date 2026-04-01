В Японии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи зафиксировали к северу от Токио сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 5,0, сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.
Эпицентр подземных толчков располагался в районе префектур Тотиги и Ибараки. Землетрясение также могли ощутить жители центральной части японской столицы.
Предупреждения о цунами не поступали.
Напомним, 27 марта сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в подконтрольной Пакистану части Кашмира (спорная территория на северо-западе полуострова Индостан). Его эпицентр находился в 277 километрах к северо-востоку от города Баттаграм. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров.
В тот же день у берегов острова Новая Гвинея зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,9. Эпицентр сейсмособытия располагался в 174 километрах к северо-западу от индонезийского города Джаяпура. Угроза цунами не объявлялась.