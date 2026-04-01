В Якутии завели дело о незаконном обороте рыбы на 24 млн рублей

ЯКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Таттинского района Республики Саха (Якутия) признала законным возбуждение трех уголовных дел по фактам незаконного оборота рыбы, в том числе принадлежащей к видам, занесенным в Красную книгу России, общей стоимостью более 24 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуратура Таттинского района признала законным возбуждение трех уголовных дел по п. “б” ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без обязательной маркировки, совершенная в особо крупном размере), также уголовного дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Стоимость изъятого товара общим весом около 32,5 тонны составила свыше 24 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовные дела возбуждены по фактам незаконной перевозки на двух автомобилях «Камаз» и автомобиле Sitrak 7066-S7 немаркированной рыбной продукции в соответствии с Техническим регламентом Евразийкого экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», Техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». Продукцию везли из поселка Зырянка, сел Найба и Быковский в город Якутск.
В одном из «Камазов» обнаружили 245 штук рыбы породы «Колымский сибирский осетр», принадлежащей к видам, занесенным в Красную книгу России. Рыба была без соответствующих сопроводительных документов. Машины остановили сотрудники ГАИ.