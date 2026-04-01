Полгода без развязки: исчезновения в Сибири держат людей в напряжении

Истории о пропавших людях в Красноярском крае продолжают привлекать внимание из-за отсутствия развязки и чувства угрозы, сообщает ТАСС со ссылкой на кандидата психологических наук Ольгу Андронникову.
По ее оценке, интерес к таким случаям выходит за рамки обычного любопытства. Речь идет о попытке человека вернуть ощущение контроля над происходящим. Незавершенные истории, где нет ответа о судьбе людей, воспринимаются как источник внутреннего напряжения.
Эксперт пояснила, что психика стремится к завершенности. Когда финала нет, возникает эффект «белого пятна», который усиливает тревожность и заставляет следить за новыми деталями.
Дополнительный фактор — эффект узнавания. В одном случае речь идет о семье Усольцевых, отправившейся в поход, в другом — о 56-летнем бывшем спецназовце Викторе Потаенкове. Контраст между неподготовленными туристами и человеком с военным опытом усиливает тревогу и заставляет людей мысленно примерять ситуацию на себя.
При отсутствии оперативной информации со стороны официальных структур возникает информационный вакуум. Его заполняют обсуждения в мессенджерах и социальных сетях. По словам Андронниковой, в такие моменты люди ищут не только факты, но и способ снизить тревожность, удерживая ощущение контроля через постоянное наблюдение за ситуацией.
С этим же связано распространение альтернативных версий происходящего, включая предположения о вмешательстве третьих сил. Подобные объяснения формируют ощущение упорядоченности событий, даже если они не подтверждены.
Со временем такие истории начинают восприниматься как продолжающийся сюжет. У аудитории формируется привычка отслеживать обновления, а отсутствие новостей усиливает напряжение.
Семья Усольцевых — супруги с пятилетней дочерью — пропала 28 сентября 2025 года в районе гор Буратинка и Мальвинка возле поселка Кутурчин Партизанского района. Поисковая операция стала одной из крупнейших в регионе.
Виктор Потаенков исчез 9 марта 2026 года после прогулки в национальном парке «Красноярские Столбы». К его поискам привлечены полиция, спасатели и волонтеры.
Ранее пятикратный чемпион СССР по альпинизму Николай Захаров отмечал необходимость обучения школьников навыкам ориентирования и выживания в природной среде.
