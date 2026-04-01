В Сумах на Украине произошел взрыв

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Взрыв произошел в Сумах на севере Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».
В Сумской области работает воздушная тревога, также сирены зазвучали в Волынской, Ровненской и Тернопольской областях. В красной зоне продолжают находиться Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая области. В Киеве тревога отменена.
