Осетр из Красной книги: прокуратура подтвердила уголовного дела на 24 млн рублей

В Таттинском районе Якутии прокуратура признала законным возбуждение нескольких уголовных дел по фактам незаконного оборота рыбной продукции стоимостью свыше 24 млн рублей, сообщает надзорное ведомство региона.
Речь идет о трех делах по п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ — перевозка продовольственных товаров без обязательной маркировки в особо крупном размере, а также о деле по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ — незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов.
По данным прокуратуры, сотрудники ГАИ остановили два грузовика КамАЗ и один автомобиль Sitrak 7066-S7. В них перевозили немаркированную рыбу общим весом около 32,5 тонны. Общая стоимость изъятой продукции превышает 24 млн рублей.
Грузы направлялись из поселка Зырянка, сел Найба и Быковский в Якутск. При проверке установлено, что продукция не соответствовала требованиям технических регламентов ЕАЭС и Таможенного союза по безопасности и маркировке пищевой продукции.
В одном из автомобилей КамАЗ обнаружили 245 экземпляров колымского сибирского осетра — вида, занесенного в Красную книгу России. Рыба перевозилась без сопроводительных документов.
Расследование уголовных дел продолжается.
