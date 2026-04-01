258 нелегально прописанных: в Хабаровске возбудили дело о фиктивной регистрации

В Хабаровске возбудили уголовное дело против 23-летней жительницы Приморского края, которая оформила фиктивную регистрацию 258 граждан, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным полиции, женщина зарегистрировала людей в своей квартире на улице Фрунзе. Действия квалифицированы по ст. 322.2 УК РФ — фиктивная регистрация по месту пребывания или жительства. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Схему выявили сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые уполномоченные. Установлено, что подозреваемая размещала в интернете объявления о платной временной регистрации. Основной поток клиентов составляли жители западных регионов России.
Регистрация оформлялась дистанционно. При этом соседи сообщили, что квартира длительное время пустует: ни хозяйка, ни зарегистрированные лица там не проживают.
По предварительным данным, фиктивная прописка могла использоваться для упрощения таможенного оформления автомобилей, ввозимых из-за границы.
Фигурантка находится под обязательством о явке. Расследование продолжается.
